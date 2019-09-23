ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Арцахе и понесли потерю
23 сентября 2019 - 10:06 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 сентября, около 16:15, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсиеооного проникновения в воинскую часть Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
ВС Арцаха потерь не понесли.
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