ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Арцахе и понесли потерю

PanARMENIAN.Net - 22 сентября, около 16:15, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсиеооного проникновения в воинскую часть Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.

ВС Арцаха потерь не понесли.