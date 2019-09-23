«Чернобыль» и «Игра престолов» получили «Эмми»

PanARMENIAN.Net - Сериал компании HBO «Чернобыль», посвященный событиям 1986 года на Чернобыльской АЭС, получил три награды на церемонии вручения наград в области телевидения «Эмми» в Лос-Анджелесе.

«Чернобыль» победил в номинации «Лучший мини-сериал». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. Мейзин, получая статуэтку, заявил, что посвящает ее всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС, пишут «Ведомости».

Премию «Эмми» как лучший драматический сериал завоевал сериал «Игра престолов». Сериал также победил в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награды удостоен Питер Динклэйдж.

Приз за лучшую женскую роль получила британка Джоди Комер, сыгравшая в сериале «Убивая Еву». Награду за лучшую мужскую роль получил Билли Портер («Поза»).

Сериал «Чернобыль» снят американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Он состоит из пяти серий, первая вышла в начале мая.