«Чернобыль» и «Игра престолов» получили «Эмми»
23 сентября 2019 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Сериал компании HBO «Чернобыль», посвященный событиям 1986 года на Чернобыльской АЭС, получил три награды на церемонии вручения наград в области телевидения «Эмми» в Лос-Анджелесе.
«Чернобыль» победил в номинации «Лучший мини-сериал». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. Мейзин, получая статуэтку, заявил, что посвящает ее всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС, пишут «Ведомости».
Премию «Эмми» как лучший драматический сериал завоевал сериал «Игра престолов». Сериал также победил в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награды удостоен Питер Динклэйдж.
Приз за лучшую женскую роль получила британка Джоди Комер, сыгравшая в сериале «Убивая Еву». Награду за лучшую мужскую роль получил Билли Портер («Поза»).
Сериал «Чернобыль» снят американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Он состоит из пяти серий, первая вышла в начале мая.
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