ВМО: Последние 5 лет - самые жаркие в истории

PanARMENIAN.Net - Среднемировые температуры с 2015 по 2019 годы оказались самыми высокими в сравнении с показателями за другие пятилетние периоды, собранными за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствует обнародованный 22 сентября отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как следует из доклада, глобальная средняя температура повысилась на 1,1 градуса Цельсия с начала доиндустриального периода и на 0,2 градуса по сравнению с периодом с 2011 по 2015 годы. В ВМО обратили внимание и на другие признаки изменения климата: повышение уровня моря, таяние льдов и экстремальные погодные явления, пишет Deutsche Welle.

Концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет также достигла рекордного уровня, констатируют ученые. Темпы роста уровней парниковых газов в атмосфере почти на 20 процентов превысили темпы их роста в предыдущий пятилетний период.

«Чтобы остановить повышение глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, масштаб наших устремлений необходимо утроить. Чтобы ограничить рост 1,5 градусами, необходимо увеличить их в пять раз», - отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Заявление Тааласа сделано в преддверии Саммита по мерам в области изменения климата, который открывается 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Выступления в рамках форума подготовили лидеры 64 стран, Евросоюза, представители десятков компаний и банков, а также ряда городов. Заявки Бразилии, Саудовской Аравии и Польши были отклонены как недостаточно конструктивные, отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее ряд государств разработал планы действий в рамках Парижского соглашения 2015 года, однако этих усилий недостаточно, чтобы повышение температуры оказалось существенно ниже 2 градусов. В этой связи Гутерриш ожидает, что все страны мира смогут выйти на нулевые показатели эмиссии углерода к 2050 году.