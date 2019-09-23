Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Нью-Йорке на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ обсудил текущую ситуацию вокруг урегулирования карабахского конфликта.

«В Нью-Йорке прошла встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США). На встрече обсуждались переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ситуация в зоне конфликта и, в целом, будущие планы сопредседателей», - сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

23 сентября в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.