Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ
23 сентября 2019 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Нью-Йорке на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ обсудил текущую ситуацию вокруг урегулирования карабахского конфликта.
«В Нью-Йорке прошла встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США). На встрече обсуждались переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ситуация в зоне конфликта и, в целом, будущие планы сопредседателей», - сообщила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
23 сентября в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.
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