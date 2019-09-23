Баку подтвердил потерю военнослужащего

PanARMENIAN.Net - Баку подтверждает гибель военнослужащего в зоне карабахского конфликта.

22 сентября, около 16:15, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения в воинскую часть Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.

Как пишет «Интерфакс-Азербайджан», в ходе неудавшейся попытки диверсии был убит азербайджанский военнослужащий Рамин Абдулрахманов. Пресс-служба министерства обороны Азербайджана сообщает, что Абдулрахманов просто «заблудился и оказался между позициями войск».

«Для безопасной эвакуации тела Абдулрахманова направлено обращение в бакинское отделение Международного комитета красного креста»,- отмечает Минобороны Азербайджана.