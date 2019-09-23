Конфликт Пашиняна и эск-главы СНБ вышел на новый уровень
23 сентября 2019 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Лос-Анджелесе заявил, что экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артур Ванецян, будучи де-юре директором СНБ, «делает заявление, по сути, против своего верховного главнокомандующего, более неуважительного отношения к чести офицера быть не может».
Он сравнил Ванецяна с путчистами 1991 года: «Разве офицер поступил бы так? Знаете, что это? Это значит выбросить погоны на мусорку».
«Правительство новой Армении – не то правительство, и Республика Армения – не та страна, в которой может происходить подобное. Но это неуважение к Вооруженным силам Армении. И я очень рад, что общественность Армении дала очень четкую оценку этому явлению», – отметил премьер.
Он также отметил, что считает естественным, что заявление Ванецяна было удалено с сайта СНБ.
Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян подал заявление об отставке. В своем заявлении, опубликованном на сайте СНБ, Ванецян отметил, что свое решение об отставке «в сложившейся ситуации и в контексте грядущего» считает самым предпочтительным и «самым обоснованным вариантом моего служения Республике Армения и моему народу». «У государственного строительства есть своя логика: спонтанность решений, необоснованность действий, стиль работы, который не отличает приоритетное от второстепенного, проходящее от постоянного, - не не тот путь, который ведет к достижению целей. Он не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицерские погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть станет отрезвляющим шагом», - говорится в заялении Ванецяна.
Сам Ванецян в беседе с Hraparak.am 23 сентября прокомментировал заявление Пашиняна в ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
По его словам,Пашинян «вновь говорил о тех вещах, в которых мало смыслит» и в мирное время не является верховным главнокомандующим.
«После моей отставки он продолжает отправлять ко мне людей с просьбой, чтобы я некоторое время сохранял молчание, чтобы ситуация успокоилась, однако теперь я вижу, что он в очередной раз нарушает договоренности и выступает с непонятными и, по сути, популистскими заявления ни о чем. Очевидно, одержимый желанием оказать кратковременное воздействие на общественные настроения, Никол Пашинян вновь не задумывается о последствиях своих слов. Представляете, если вдруг я начну говорить, не задумываясь о последствиях», - заявил Ванецян.
Он отметил, что время покажет, «кто или что окажется на мусорке».
«Сколько можно вводить в заблуждение общество, продвигая тот тезис, что «кто не с нами, тот предатель народа». Если же кто-то не разделяет это утверждение, то, по мнению премьера, действует по заказу прежних властей. Я говорил и вновь повторяю, не пытайтесь связать меня с прежними властями», - подчеркнул Ванецян.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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