Во Франции начинается суд над обвиняемой в смерти сотен людей крупной фармкомпанией

PanARMENIAN.Net - Один из самых громких фармацевтических скандалов в истории Франции дошел до суда — в процессе принимают участие более 2,6 тыс. истцов, 376 адвокатов и 25 ответчиков. 23 сентября суд большой инстанции Парижа начинает рассмотрение дела против фармацевтической компании Servier, чей препарат для потери веса Mediator связывают со смертью по меньшей мере 500 человек.

Такие данные осенью 2010 года привело Агентство по санитарному контролю за лекарственными препаратами (позднее Национальное агентство по безопасности и гигиене труда и санитарии). При этом авторы независимых исследований предполагают, что реальное количество жертв от употребления препарата может составлять около 2000, а количество пострадавших — до 5000 человек, пишет «Ъ».

Препарат Mediator, производный амфетамина, выпускался компанией Servier с середины 1970-х годов. Изначально он предназначался для больных диабетом, страдающих излишним весом. Но вскоре его стали выписывать всем пациентам, желающим похудеть. Mediator почти сразу же был запрещен к продаже в Бельгии (еще в 1978 году), в 1997 году были прекращены его продажи в Швейцарии, а в 2003 году — в Испании. Однако во Франции он оставался доступным вплоть до 2009 года — тогда специалист по легочным заболеваниям Ирен Фрашон опубликовала научную работу, в которой доказала связь между препаратом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Servier согласилась выплатить компенсации пострадавшим на общую сумму в €132 млн, но большинство пациентов, заявляющих, что они пострадали от препарата, решили довести дело до суда. Суду предстоит выяснить, почему Mediator оставался доступным на французском рынке несколько десятилетий. Адвокаты истцов настаивают, что компания намеренно скрывала возможные побочные эффекты от употребления препарата, с продаж которого она получила около $1 млрд.