Иранки смогут посещать футбольные матчи

PanARMENIAN.Net - Иранские женщины смогут посещать футбольные матчи, начиная с отборочного матча чемпионата мира, который состоится в октябре.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что обсуждал этот вопрос с иранскими властями после недавней гибели иранской болельщицы, и получил заверения, что женщины смогут свободно посещать матчи, пишет BBC.

Сразу после Исламской революции 1979 года в Иране было запрещено присутствие женщин на стадионах, где играют мужчины.

В начале сентября болельщица Сахар Ходайяри была задержана при попытке проникнуть на стадион в мужской одежде. Она опасалась, что попадет в тюрьму и подожгла себя у здания суда. Она скончалась от ожогов в больнице спустя неделю. Ее гибель вызвала возмущение и скорбь как в самом Иране, так и за его пределами.

В знак солидарности многие европейские футболистки стали выходить на поле с голубыми повязками в память о Ходайяри, которая одевалась в синие цвета своей любимой футбольной команды. После трагического инцидента все громче стали звучать призывы исключить иранскую федерацию из ФИФА.

Делегация ФИФА провела неделю в Иране, обсуждая с властями страны отборочный матч с Камбоджей, который должен состояться 10 октября.

«Мы получили заверения, что, начиная со следующего международного матча, женщинам будет разрешено посещение стадионов. Это важное решение, ведь за 40 лет такого никогда не было, если не считать исключительных случаев», - сказал президент ФИФА.

Иранским женщинам запрещается присутствовать на футбольных матчах, но ограниченный доступ предоставляется иностранкам. Запрет не предусмотрен законами, но строго соблюдается, утверждает правозащитная организация Human Rights Watch.

В 2018 году запрет был временно отменен на время трансляции матчей Чемпионата мира по футболу, которые показывались на больших экранах на стадионе в Тегеране.