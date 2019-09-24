Обнаружено тело экс-главы полиции Армении: Он занимал пост во время событий 1 марта 2008-го
24 сентября 2019 - 10:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Обнаружено тело бывшего начальника полиции Армении Айка Арутюняна. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.
Арутюнян занимал пост главы полиции в 2008 году, во время событий 1 марта.
Следственным управлением СК Армении по Котайкской области ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти Арутюняна.
По предварительным данным, 23 сентября, около 23:59, поступил сигнал о том, что на даче в селе Бжни обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. С огнестрельным ранением в голову было обнаружено тело Айка Арутюняна.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.110 (Доведение до самоубийства) УК РА. Был произведен осмотр места происшествия, обнаружены похожие на кровь следы, огнестрельное оружие и гильза. СК предоставит дополнительную информацию.
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