Встреча Мнацаканян-Мамедъяров: РА подчеркнула необходимость возвращения арестованных в Азербайджане армян
24 сентября 2019 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 23 сентября при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Собеседники обсудили круг касающихся мирного процесса по карабахскому урегулированию вопросов и оценили нынешнюю ситуацию. Министр иностранных дел Армении высоко оценил деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
Была также подчеркнута необходимость последовательных шагов в направлении формирования атмосферы доверия, в том числе посредством претворения в жизнь ранее достигнутых договоренностей. Что касается граждан РА, находящихся под арестом на территории Азербайджана, армянская сторона подчеркнула необходимость обеспечения их возвращения на родину.
В ходе обсуждения армянская сторона придала важность тому, чтобы прилагать последовательные усилия в направлении укрепления режима перемирия и снижения напряженности, в том числе посредством внедрения и укрепления соответствующих механизмов.
В контексте продвижения мирного процесса министр Мнацаканян подчеркнул важность обеспечения соразмерности обязательств, принимаемых сторонами в рамках процесса урегулирования, подтвердив принципиальную позицию и подходы Армении в данном процессе.
Стороны наметили дальнейшие шаги в этом направлении, в том числе визит сопредседателей в регион и проведение в ближайшее время очередной встречи на уровне министров иностранных дел.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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