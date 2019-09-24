Встреча Мнацаканян-Мамедъяров: РА подчеркнула необходимость возвращения арестованных в Азербайджане армян

PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 23 сентября при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Собеседники обсудили круг касающихся мирного процесса по карабахскому урегулированию вопросов и оценили нынешнюю ситуацию. Министр иностранных дел Армении высоко оценил деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Была также подчеркнута необходимость последовательных шагов в направлении формирования атмосферы доверия, в том числе посредством претворения в жизнь ранее достигнутых договоренностей. Что касается граждан РА, находящихся под арестом на территории Азербайджана, армянская сторона подчеркнула необходимость обеспечения их возвращения на родину.

В ходе обсуждения армянская сторона придала важность тому, чтобы прилагать последовательные усилия в направлении укрепления режима перемирия и снижения напряженности, в том числе посредством внедрения и укрепления соответствующих механизмов.

В контексте продвижения мирного процесса министр Мнацаканян подчеркнул важность обеспечения соразмерности обязательств, принимаемых сторонами в рамках процесса урегулирования, подтвердив принципиальную позицию и подходы Армении в данном процессе.

Стороны наметили дальнейшие шаги в этом направлении, в том числе визит сопредседателей в регион и проведение в ближайшее время очередной встречи на уровне министров иностранных дел.