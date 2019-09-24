Месси - лучший футболист года по версии ФИФА

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.

Он обошел в голосовании своего постоянного конкурента, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

После получения звания лучшего игрока футболист заявил, что счастлив получить приз, однако для него победы команды важнее личных достижений.

«Я очень рад, что удостоился звания лучшего игрока мира, однако для меня важнее всего командные победы. Это достижение также является результатом командных побед», - заявил Месси.

Награда The Best вручается с 2016 года. В 2018 году лучшим был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич, а до этого два года подряд награда доставалась Роналду.