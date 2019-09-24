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Юрген Клопп - лучший тренер года по версии ФИФА

Юрген Клопп - лучший тренер года по версии ФИФА
24 сентября 2019 - 11:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

Также на награду претендовали наставники «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Клопп выступил с речью после вручения ему премии The Best. «Я должен сказать «спасибо» своему потрясающему клубу, «Ливерпулю». Кто нас не любит... У того нет сердца! Ладно, это неправда, можете любить и другие клубы. Должен сказать «спасибо» владельцам, которые собрали для меня потрясающую команду. Ну и отдельно я должен поблагодарить свою команду. Как тренер ты можешь быть хорош только так, как хороша твоя команда. Потенциал команды – это одно, а вот реализовать его – дело другое. Я горд руководить такой бандой игроков», - отметил тренер.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 52-летнего Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. Контракт немецкого специалиста с клубом действителен до лета 2022 года.

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Ссылки по теме:
http://www.dw.com/en/j%C3%BCrgen-klopp-named-mens-coach-of-the-year-at-fifa-awards/a-50554512
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