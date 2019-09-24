Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»

PanARMENIAN.Net - Армения выдвинет фильм режиссера Эдгара Багдасаряна «Эркен Кишер» на «Оскар» в номинации «Лучший международный полнометражный фильм». Об этом сообщила Национальная киноакадемия РА.

Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной киноакадемии.

Этот фильм на национальной церемонии награждения «Анаит» был признан лучшим фильмом года, а также завоевал призы еще в 5 номинациях: Лучший звукорежиссер, Лучший художник, Лучший сценарист, Лучший оператор, Лучший режиссер.

92-я церемония вручения премий «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года.