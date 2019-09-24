Facebook покупает стартап по управлению компьютером силой мысли: Заплатит до $1 млрд
24 сентября 2019 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook приобретет базирующийся в Нью-Йорке стартап CTRL-Labs, разрабатывающий программное обеспечение, позволяющее людям управлять компьютерами с помощью разума. Сумма сделки может составить от $500 млн до $1 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
Одна из разработок CTRL-Labs – браслет, который считывает сигналы, поступающие от мозга человека к руке. Это позволяет человеку печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, постукивая пальцами по столешнице. Компания уже заявляла о планах распространить действие своих технологий на смартфоны.
Подобные технологии могут со временем стать важной частью таких продуктов, как очки дополненной реальности, используя которые человек может захотеть управлять компьютером без использования кнопок или клавиатуры.
Facebook активно развивает технологии дополненной реальности. В 2017 года компания говорила о намерении создать интерфейс, который мог бы позволить превращать мысли в текст на экране компьютера, отслеживая сигналы мозга.
Как отмечает Crunchbase, CTRL-Labs уже привлекла $67 млн, в стартап инвестировали Spark Capital, Google и принадлежащий Amazon фонд.
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