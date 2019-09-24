В Арцахе начались стратегические военные учения

PanARMENIAN.Net - В Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) с раннего утра 24 сентября начались стратегические военные учения на тему «Развертывание вооруженных сил, противодействие агрессии противника». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

На данном этапе военных учений воинские части АО были приведены в полную боевую готовность, начались процессы развертывания и оборудования пунктов командования и управления.