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В Арцахе начались стратегические военные учения

В Арцахе начались стратегические военные учения
24 сентября 2019 - 12:48 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) с раннего утра 24 сентября начались стратегические военные учения на тему «Развертывание вооруженных сил, противодействие агрессии противника». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

На данном этапе военных учений воинские части АО были приведены в полную боевую готовность, начались процессы развертывания и оборудования пунктов командования и управления.

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