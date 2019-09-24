Тело азербайджанского военнослужащего передано Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Тело азербайджанского военнослужащего 23 сентября было эвакуировано с нейтральной зоны в Арцахе. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила руководитель программ по коммуникации офиса МККК в Армении Зара Аматуни.

«Вчера наша организация по согласию сторон приняла участие в операции по эвакуации тела погибшего азербайджанца», - отметила Аматуни.

22 сентября, около 16:15, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсиеооного проникновения в воинскую часть Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил.

В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп. ВС Арцаха потерь не понесли.