Boeing выплачивает компенсации семьям жертв двух катастроф 737 Max
24 сентября 2019 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская авиастроительная корпорация Boeing выплатит компенсации родственникам 346 погибших в двух авиакатастрофах самолетов 737 Max. Семьи каждой жертвы крушений в Индонезии и Эфиопии получат примерно по 144 500 долларов, сообщил компенсационный фонд корпорации.
На выплаты близким погибших в двух авиакатастрофах концерн выделил 50 миллионов долларов. Обратиться за компенсациями можно уже сейчас. При этом от семей погибших не будут требовать отказа от судебных исков против Boeing, заверил адвокат Кен Фейнберг, управляющий компенсационным фондом, пишет Deutsche Welle.
Кроме того, американский авиастроитель намерен поддержать регионы в Эфиопии и Индонезии, пострадавшие в результате авиакатастроф. В них будут открыты программы, в частности, в сфере образования. В общей сложности на компенсации родственникам погибших и помощь пострадавшим коммунам будет выделено 100 миллионов долларов.
В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул самолет этого же типа авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате крушений погибли 346 человек.
Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. В обоих случаях эксперты отметили нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max.
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