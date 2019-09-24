// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Boeing выплачивает компенсации семьям жертв двух катастроф 737 Max

Boeing выплачивает компенсации семьям жертв двух катастроф 737 Max
24 сентября 2019 - 13:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская авиастроительная корпорация Boeing выплатит компенсации родственникам 346 погибших в двух авиакатастрофах самолетов 737 Max. Семьи каждой жертвы крушений в Индонезии и Эфиопии получат примерно по 144 500 долларов, сообщил компенсационный фонд корпорации.

На выплаты близким погибших в двух авиакатастрофах концерн выделил 50 миллионов долларов. Обратиться за компенсациями можно уже сейчас. При этом от семей погибших не будут требовать отказа от судебных исков против Boeing, заверил адвокат Кен Фейнберг, управляющий компенсационным фондом, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, американский авиастроитель намерен поддержать регионы в Эфиопии и Индонезии, пострадавшие в результате авиакатастроф. В них будут открыты программы, в частности, в сфере образования. В общей сложности на компенсации родственникам погибших и помощь пострадавшим коммунам будет выделено 100 миллионов долларов.

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул самолет этого же типа авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате крушений погибли 346 человек.

Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. В обоих случаях эксперты отметили нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Boeing начал выплату компенсаций семьям жертв двух катастроф 737 Max
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
СМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогамиСМИ: РФ и Белоруссия договорились о создании Союзного государства с едиными налогами
Отмечается, что в документе говорится о почти полном поглощении экономикой России экономики Белоруссии на уровне управления
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Xiaomi представила смартфон с «обернутым» вокруг корпуса экраном Главная его особенность — экран, почти полностью «обернутый» вокруг корпуса. Площадь дисплея составляет 180% от размеров устройства
Замглавы МИД РФ: Путин 1 октября будет в Ереване «Россия и Армения уверенно движутся по пути укрепления многопланового союзничества», - сказал Руденко
Тело азербайджанского военнослужащего передано Азербайджану «Вчера наша организация по согласию сторон приняла участие в операции по эвакуации тела погибшего азербайджанца», - отметила Аматуни.
В Арцахе начались стратегические военные учения На данном этапе военных учений воинские части АО были приведены в полную боевую готовность, начались процессы развертывания и оборудования пунктов командования и управления.