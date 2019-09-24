Верховный суд Британии признал незаконной приостановку Джонсоном работы парламента

PanARMENIAN.Net - Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр Борис Джонсон поступил незаконно, приостановив работу парламента с 9 сентября по 14 октября. Премьер злоупотребил властью, посоветовав королеве Елизавете II отложить начало новой сессии, посчитал суд. Решение вынесено единогласно, пишут «Ведомости».

Джонсон 28 августа попросил королеву выступить с речью на открытии сессии только 14 октября, за две с небольшим недели до срока выхода Великобритании из Евросоюза (наступает 31 октября). Работа сессии по правилам начинается с выступления королевы, которая зачитывает речь, подготовленную правительством. Джонсон тогда пообещал представить «новый смелый и амбициозный законодательный план для обновления страны после Brexit». Однако оппозиционные партии и часть членов консервативной партии заявили, что премьер таким образом хочет не дать парламенту принять участие в обсуждении плана Brexit.

Джонсон неоднократно заявлял, что обязательно выведет Великобританию из ЕС 31 октября, с договоренностью или нет. Однако он проиграл в парламенте борьбу за подготовку к Brexit: консервативная партия лишилась большинства, а парламент принял закон, требующий от правительства попросить у Брюсселя отсрочки, если договоренность не будет достигнута. Джонсон попытался объявить досрочные выборы, но не получил поддержки необходимого числа депутатов. Впоследствии он заявил, что не намерен просить об отсрочке, несмотря на принятый закон. Однако начал-таки предметные переговоры с представителями Еврокомиссии, впервые после избрания премьер-министром 23 июля. Пока, правда, никаких договоренностей стороны не достигли, не сформулированы и конкретные пути достижения компромисса.