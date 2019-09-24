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На Гаити сенатор открыл стрельбу во время акции протеста у парламента

На Гаити сенатор открыл стрельбу во время акции протеста у парламента
24 сентября 2019 - 18:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенатор на Гаити открыл огонь во время акции протеста у здания парламента. Пострадали двое человек, в том числе фотограф Associated Press.

Сенатор Жан-Мари Ральф Фетьер утверждает, что защищался от протестующих. «Самооборона — это священное право», — заявил он в эфире местной радиостанции, пишет «Дождь».

Фотографа Associated Press и сотрудника аппарата сената, пострадавших во время стрельбы, доставили в больницу.

Протестующие собрались у здания парламента перед церемонией голосования по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля.

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Tvrain.ru: На Гаити сенатор открыл стрельбу у парламента, пострадали двое человек
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