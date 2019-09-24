На Гаити сенатор открыл стрельбу во время акции протеста у парламента

PanARMENIAN.Net - Сенатор на Гаити открыл огонь во время акции протеста у здания парламента. Пострадали двое человек, в том числе фотограф Associated Press.

Сенатор Жан-Мари Ральф Фетьер утверждает, что защищался от протестующих. «Самооборона — это священное право», — заявил он в эфире местной радиостанции, пишет «Дождь».

Фотографа Associated Press и сотрудника аппарата сената, пострадавших во время стрельбы, доставили в больницу.

Протестующие собрались у здания парламента перед церемонией голосования по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля.