Xiaomi представила смартфон с «обернутым» вокруг корпуса экраном
24 сентября 2019 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайская компания Xiaomi представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Главная его особенность — экран, почти полностью «обернутый» вокруг корпуса. Площадь дисплея составляет 180% от размеров устройства.
На задней панели смартфона будет отображаться различная информация, например, прогноз погоды или навигатор, пишет Meduza.
На боковой панели экрана находятся индикаторы заряда батареи и сигнала сети, а также сенсорные кнопки громкости.
На задней панели расположена 108-мегапиксельная камера Samsung, разработанная вместе с Xiaomi. Также устройство получило 20-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальной камеры у телефона нет.
Смартфон поддерживает 5G, в нем 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной памяти, а также батарея на 4050 миллиампер-часов.
В 2019 году будет выпущено ограниченное число Mi Mix Alpha. Телефон появится в продаже за 19 999 юаней (2800 долларов). Для сравнения, 64-гигабайтная версия iPhone 11 стоит в США в четыре раза дешевле — 700 долларов.
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