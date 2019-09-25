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Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
25 сентября 2019 - 10:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщается в ее твиттере.

«Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — сказала Пелоси, пишет «Дождь».

Она пояснила, что Палата представителей рассмотрит вопрос, обращался ли Трамп за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена — вероятного кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

По ее словам, действия, предпринятые президентом, серьезно нарушают Конституцию. Она добавила, что никто не находится выше закона.

В свою очередь Трамп назвал происходящее «охотой на ведьм».

«Такой важный день в ООН, такая большая работа и такой большой успех. И демократы намеренно решили испортить и дискредитировать это с помощью новостей об охоте на ведьм. Это так плохо для нашей страны. Они даже не видели расшифровку разговора (с президентом Украины Владимиром Зеленским)», — написал Трамп.

В ходе процедуры импичмента Палата представителей должна проголосовать по обвинениям в отношении президента. После этого их должны одобрить две трети членов Сената. Большинство в Сенате у Республиканской партии.

Ранее Трамп одобрил публикацию полной версии его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел в июле 2019 года. По данным СМИ, во время беседы президент США просил украинского лидера провести расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, связанного с украинской газовой компанией Burisma Holdings, и его возможных коррупционных связях. В частности, Хантер Байден занимал пост в совете директоров Burisma, когда президентом США был Барак Обама.

CNN сообщал, что Трамп просил приостановить военную помощь Украине за неделю до телефонного разговора с Зеленским. Он связывал оказание помощи Украине с расследование в отношении Байдена.

Ссылки по теме:
Tvrain.ru: Конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа
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