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Чехия придает важность углублению отношений с Арменией

Чехия придает важность углублению отношений с Арменией
25 сентября 2019 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита в США премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире ООН встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Премьер РА отметил, что Чехия является хорошим партнером Армении, и Армения заинтересована в углублении сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Пашинян поблагодарил парламент Чехии за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, отметив, что соглашение созвучно повестке реформ Армении, и его скорейшая ратификация будет способствовать эффективной реализации этой повестки.

По словам Бабиша, Чехия также придает важное значение углублению отношений с Арменией в взаимовыгодном формате и готова обсудить дальнейшие совместные шаги в этом направлении.

В ходе встречи собеседники коснулись перспектив сотрудничества в сферах экономики, в том числе высоких технологий, оцифровки и услуг. Премьер-министры Армении и Чехии обменялись мнениями также и вокруг взаимодействия в рамках Европейского союза, процесса либерализации визового режима, международных и региональных развитий и вызовов.

Премьер Армении отметил важное значение сбалансированной позиции Чехии в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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