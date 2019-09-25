Нетаньяху напомнил Эрдогану об «ужасной резне армян»

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану об «ужасной резне армян». Такое заявление Нетаньяху сделал в своем микроблоге в Twitter в ответ заявление Эрдогана, в котором тот обвинил Израиль в захвате палестинских территорий и убийстве мирных жителей.

Эрдоган на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, в рамках встречи с мусульманами США, обвинил еврейское государство в истреблении арабов. Президент Турции сказал соотечественникам, что так же, как немецкие нацисты истребляли еврейский народ, «Израиль проводит геноцид в Газе».

«Тот, кто не перестает обманывать Израиль по поводу резни курдов в собственной стране, отрицает ужасную резню армянского народа, не должен давать наставления Израилю. Эрдоган, прекрати лгать», - написал Нетаньяху.