// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Нетаньяху напомнил Эрдогану об «ужасной резне армян» (видео)

Нетаньяху напомнил Эрдогану об «ужасной резне армян»
 25 сентября 2019 - 11:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану об «ужасной резне армян». Такое заявление Нетаньяху сделал в своем микроблоге в Twitter в ответ заявление Эрдогана, в котором тот обвинил Израиль в захвате палестинских территорий и убийстве мирных жителей.

Эрдоган на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, в рамках встречи с мусульманами США, обвинил еврейское государство в истреблении арабов. Президент Турции сказал соотечественникам, что так же, как немецкие нацисты истребляли еврейский народ, «Израиль проводит геноцид в Газе».

«Тот, кто не перестает обманывать Израиль по поводу резни курдов в собственной стране, отрицает ужасную резню армянского народа, не должен давать наставления Израилю. Эрдоган, прекрати лгать», - написал Нетаньяху.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

 Самое значимое
Посол РА в РФ: Армения планирует развивать сотрудничество с РЖДПосол РА в РФ: Армения планирует развивать сотрудничество с РЖД
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Арцахе и понесли потерюВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Арцахе и понесли потерю
В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
В день независимости РА Бурдж-Халифа окрасится в цвета армянского флагаВ день независимости РА Бурдж-Халифа окрасится в цвета армянского флага
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
Армения откроет посольства в Израиле и ЭфиопииАрмения откроет посольства в Израиле и Эфиопии
В обосновании законопроекта придается важность открытию посольства РА в Тель-Авиве как можно скорее - в конце 2019 года-начале 2020 года.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября
В Армении возбудили уголовное дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ
Конгрессмены США посетят Арцах
В Армении начались продажи новых iPhone: Известны цены
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Сенат Италии ратифицировал соглашение Армения-ЕС За ратификацию проголосовали 242 депутата, 2 воздержались.
Viber хочет внедрить шопинг внутри приложения «Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится»,— заявил он
Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу из-за обвинений в домогательствах Представители Метрополитен-оперы подтвердили уход знаменитости.
В Пекине открылся новый крупнейший в мире аэропорт Изначально предполагалось, что аэропорт начнет работу 30 сентября, но его удалось запустить раньше.