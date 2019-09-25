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УЕФА проведет Лигу наций сезона 2020-21 в новом формате

УЕФА проведет Лигу наций сезона 2020-21 в новом формате
25 сентября 2019 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполком УЕФА подтвердил состав участников второго розыгрыша Лиги наций. Об этом сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

В лиге А выступят Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Украина и Исландия. Команды будут разбиты на 4 группы по 4 участника. Победители квартетов разыграют главный приз, худшие команды покинут лигу А и перейдут в лигу В.

В лигах В и С будет также по 16 участников и формат, аналогичный лиге А. Только Лигу С покинут лишь две команды, которые определятся в плей-офф между последними командами групп.

В лиге D будет семь команд, разделенных на две группы. Их победители перейдут в лигу С.

Финальный турнир Лиги наций пройдет 2-6 июня 2021 года.

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Format change for 2020/21 UEFA Nations League
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