Израиль не советует своим гражданам ездить в Армению

PanARMENIAN.Net - Государственный штаб по национальной безопасности Израиля выпустил «туристическое предупреждение» к сентябрьско-октябрьским праздникам (то есть датам еврейского месяца тишрей, в который отмечаются Рош ха-Шана, Йом-кипур и Суккот), согласно которому гражданам страны не рекомендуется посещать некоторые страны, в том числе и Армению.

Отмечается, что «джихадистские элементы во всем мире призывают мусульман нападать на Израиль и на евреев», поэтому израильтянам не рекомнедуется ездить в страны, где эти элементы могут быть активны - Синай, Турция, Египет и Иордания. Также не рекомендуется ездить в страны, «опоясывающие Иран» и Ближний Восток – Азербайджан, Грузию, Армению, Туркмению, страны Персидского залива, Африку, центральную и юго-восточную Азию, пишет 9tv.

В штабе напоминают, что имеются шесть вражеских стран, посещать которые для израильтян запрещено законом – это Ирак, включая курдский регион, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Йемен и Иран.