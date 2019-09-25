Пласидо Доминго покидает Метрополитен-оперу из-за обвинений в домогательствах
25 сентября 2019 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, обвиненный в сексуальных домогательствах, больше не будет выступать в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Звезда оперы выступил с соответствующим заявлением 24 сентября. Представители Метрополитен-оперы подтвердили уход знаменитости.
Ожидалось, что 25 сентября Доминго исполнит ведущую партию на премьере оперы «Макбет» композитора Джузеппе Верди, основанной на трагедии Уильяма Шекспира. «Мое участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда моих коллег - как на сцене, так и за кулисами», - подчеркивается в заявлении певца, принявшего участие в генеральной репетиции. За свою более чем полувековую карьеру Доминго исполнил порядка 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в Метрополитен-опере, выступая там на протяжении 51 года, пишет Deutsche Welle.
В августе об отмене предстоящих выступлений Доминго на фоне обвинений в его адрес объявили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско. Крупнейший на юго-западе США театр готовился 6 октября отметить 50-летний юбилей сотрудничества со знаменитостью и планировал по этому случаю «особое выступление».
Ранее информагентство AP опубликовало материал, в котором восемь певиц и одна танцовщица обвинили всемирно известного 78-летнего тенора в сексуальных домогательствах, которые предположительно произошли в 1980-х годах. Одна из собеседниц агентства утверждала, что исполнитель положил руку на ее юбку, а трое уверяли, что он насильно поцеловал их. По версии обвинительниц, в ряде случаев их карьера была разрушена, после того как они отклонили приставания певца.
Сам Доминго оспаривает подобные заявления в свой адрес.
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