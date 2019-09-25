ВС Арцаха сбили азербайджанский беспилотник
25 сентября 2019 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 сентября, около 10:15 по Еревану, азербайджанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ORBITER-2, выполняющий разведывательный полет, был сбит зенитными подразделениями Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Армия обороны также обнародовала фотографию сбитого БПЛА.
22 сентября, около 16:15, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения в воинскую часть Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
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В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
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