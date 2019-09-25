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Viber хочет внедрить шопинг внутри приложения

Viber хочет внедрить шопинг внутри приложения
25 сентября 2019 - 15:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Мессенджер Viber намерен внедрить функциональность для покупок внутри приложения. Об этом рассказал гендиректор компании Джамел Агауа.

«Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится»,— заявил он, передает «Ъ».

Сейчас в чатах внутри приложения есть возможность посмотреть каталог товаров от восьми партнеров, в том числе Farfetch, Ozon и «Спортмастер», поделить конкретным товаром и перейти на сайт продавца для его покупки. Компания ведет переговоры, чтобы расширить число партнеров, добавил Джамел Агауа.

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Kommersant.ru: Viber намерен внедрить шопинг внутри приложения
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