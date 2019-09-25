Сенат Италии ратифицировал соглашение Армения-ЕС
25 сентября 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенат Италии 25 сентября ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Об этом сообщило посольство Армении в Италии.
За ратификацию проголосовали 242 депутата, 2 воздержались.
«Надеемся, что вскоре оно будет ратифицировано палатой депутатов Италии», - говорится в сообщении посольства.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Viber хочет внедрить шопинг внутри приложения «Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится»,— заявил он
ВС Арцаха сбили азербайджанский беспилотник Армия обороны также обнародовала фотографию сбитого БПЛА.
Израиль не советует своим гражданам ездить в Армению Отмечается, что «джихадистские элементы во всем мире призывают мусульман нападать на Израиль и на евреев»
УЕФА проведет Лигу наций сезона 2020-21 в новом формате Победители квартетов разыграют главный приз, худшие команды покинут лигу А и перейдут в лигу В.