Сенат Италии ратифицировал соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Сенат Италии 25 сентября ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Об этом сообщило посольство Армении в Италии.

За ратификацию проголосовали 242 депутата, 2 воздержались.

«Надеемся, что вскоре оно будет ратифицировано палатой депутатов Италии», - говорится в сообщении посольства.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.