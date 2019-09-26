Столтенберг: Армения – важный партнер для НАТО
26 сентября 2019 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Премьер, приветствуя генсека НАТО, отметил, что Армения придает важность партнерству с НАТО, особенно сотрудничеству в рамках миротворческих миссий, и заинтересована в его углублении.
Столтенберг в свою очередь приветствовал премьера Армении и отметил, что Армения – важный партнер для НАТО, и двусторонняя программа Индивидуального партнерства – хорошая база для последовательного укрепления этого взаимодействия.
Собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов партнерства Армения-НАТО. Был затронут процесс урегулирования карабахского конфликта. Пашинян отметил, что Армения видит решение конфликта исключительно в рамках процесса мирного урегулирования и после революции неоднократно заявлял об этом.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность приверженности премьер-министра Армении мирному урегулированию карабахского конфликта и отметил, что НАТО поддерживает усилия по мирному урегулированию – в контексте регионального мира, стабильности и безопасности.
Собеседники также обменялись мнениями о текущей ситуации и вызовах международной и региональной безопасности.
Самое значимое
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД
В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
В обосновании законопроекта придается важность открытию посольства РА в Тель-Авиве как можно скорее - в конце 2019 года-начале 2020 года.
Partner news
Последние новости
Армянский тяжелоатлет установил мировой рекорд и стал чемпионом мира Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
В РФ запретили курить и жарить шашлыки на балконах Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить.
Умер Жак Ширак Бывшему политику было 86 лет.
Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста в Стамбуле «Это произошло во время моей службы. Я несу всю ответственность»,— сказал он в интервью