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Столтенберг: Армения – важный партнер для НАТО

Столтенберг: Армения – важный партнер для НАТО
26 сентября 2019 - 11:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Премьер, приветствуя генсека НАТО, отметил, что Армения придает важность партнерству с НАТО, особенно сотрудничеству в рамках миротворческих миссий, и заинтересована в его углублении.

Столтенберг в свою очередь приветствовал премьера Армении и отметил, что Армения – важный партнер для НАТО, и двусторонняя программа Индивидуального партнерства – хорошая база для последовательного укрепления этого взаимодействия.

Собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов партнерства Армения-НАТО. Был затронут процесс урегулирования карабахского конфликта. Пашинян отметил, что Армения видит решение конфликта исключительно в рамках процесса мирного урегулирования и после революции неоднократно заявлял об этом.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность приверженности премьер-министра Армении мирному урегулированию карабахского конфликта и отметил, что НАТО поддерживает усилия по мирному урегулированию – в контексте регионального мира, стабильности и безопасности.

Собеседники также обменялись мнениями о текущей ситуации и вызовах международной и региональной безопасности.

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