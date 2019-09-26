В МГ ОБСЕ отметили положительные результаты усилий Еревана и Баку по минимизации насилия летом
26 сентября 2019 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шофер - США) отдельно и совместно встретились с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в распространенном ими сообщении.
Сопредседатели также встретились с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком и высокопоставленными должностными лицами Организации Объединенных Наций.
Отмечается, что сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего несчастного случая.
Сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.
«Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров», - говорится в заявлении.
Сопредседатели намерены посетить регион в ближайшее время.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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