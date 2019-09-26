В МГ ОБСЕ отметили положительные результаты усилий Еревана и Баку по минимизации насилия летом

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шофер - США) отдельно и совместно встретились с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в распространенном ими сообщении.

Сопредседатели также встретились с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком и высокопоставленными должностными лицами Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего несчастного случая.

Сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.

«Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров», - говорится в заявлении.

Сопредседатели намерены посетить регион в ближайшее время.