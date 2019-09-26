Армянский тяжелоатлет завоевал малую бронзовую медаль на ЧМ
26 сентября 2019 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-чемпион Европы 2019 года, армянский спортсмен Самвел Гаспарян (102 кг) занял 5-е место на проходящем в Таиланде чемпионате мира по тяжелой атлетике.
Тяжелоатлет из Гюмри набрал в сумме двоеборья 390 кг (178 + 212). Самвел Гаспарян в рывке завоевал малую бронзовую медаль, а в толчке занял 6-е место, пишет пресс-служба НОКА.
Ранее представитель Армении Акоп Мкртчян (89 кг) стал чемпионом мира, а Андраник Карапетян (81 кг) завоевал малую бронзовую медаль в рывке.
На чемпионате мира Армению представят также Симон Мартиросян (109 кг), Гор Минасян (+109 кг) и Рубен Алексанян (+109 кг).
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