Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста в Стамбуле
26 сентября 2019 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле. При этом в интервью для документального фильма журналиста Мартина Смита он заявил, что не знал о каком-либо заготовленном плане убийства.
«Это произошло во время моей службы. Я несу всю ответственность»,— сказал он в интервью, которое выйдет 1 октября. Наследный принц заявил, что не знал о готовящемся убийстве. «У нас 20 млн человек и 3 млн государственных служащих»,— сказал принц. По его словам, невозможно знать, что делает каждый из них, пишет «Ъ».
На вопрос о том, почему «команда убийц» журналиста летала на частных правительственных самолетах для перелетов между Стамбулом и Эр-Риядом, принц сказал, что «есть чиновники, министры, у которых есть задачи и зона ответственности», и у них «есть полномочия» использовать правительственные самолеты.
Журналист был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ писали, что Хашокджи пытали. Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казни для пятерых подозреваемых. В ООН уверены, что Эр-Рияд отвел мало времени на расследование убийства.
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