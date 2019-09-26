Таксистов ЕАЭС хотят собрать в единый реестр: Армяне тоже попадут в базу

PanARMENIAN.Net - Такси хотят избавить от нелегалов и водителей с поддельными правами: для этого предлагается создать единый реестр автомобилей и цифровые профили шоферов для всех стран Евразийского союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом рассказал руководитель центра компетенций Общественного института развития такси МЕФТ Станислав Швагерус, передают «Известия».

Такое предложение будет обсуждаться 27 сентября на форуме «Евразийская неделя» в Бишкеке. Его конечная цель — повысить безопасность перевозок, в том числе избавиться от нелегалов и шоферов с поддельными правами.

Отмечается, что идея поддержана на уровне Делового совета ЕАЭС и в ноябре будет представлена руководству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сейчас проверить подлинность водительских прав граждан СНГ почти невозможно, причем в Москве около 60% таксистов — иностранцы, отмечают эксперты.

Швагерус пояснил, что в РФ к коммерческим перевозкам не допущены водители с правами иностранных государств, за исключением тех, где русский язык признан вторым государственным. Белоруссия, Казахстан и Киргизия соответствуют этому требованию, Армения — нет.

При этом в российской столице, по его словам, развит бизнес по торговле поддельными правами, подлинность которых по факту не могут проверить ни агрегаторы, ни таксопарки.Унифицированный для всех стран ЕАЭС цифровой профиль водителя легкового такси позволит избавиться от непрофессионалов за рулем, считает эксперт. При этом вводить выдачу лицензий каждому шоферу нет смысла — бумажные разрешения станут подделывать, а внести изменения в государственную базу данных будет почти невозможно, отметил он.

Кто будет заниматься разработкой цифрового профиля водителя, пока не ясно. Создание единой базы автомобилей уже обсуждалось с бизнесом, отметил Станислав Швагерус.