В РФ запретили курить и жарить шашлыки на балконах
26 сентября 2019 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, которое инициировало внесение изменений.
«Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», - сказали в ведомстве, пишет ТАСС.
Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить.
Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.
Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
В Свердловской области обнаружили 13 человек с сибирской язвой из Армении: Усилен контроль Отмечается, что под медицинским наблюдением находится 60 человек контактных лиц.
Армянский тяжелоатлет установил мировой рекорд и стал чемпионом мира Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
Таксистов ЕАЭС хотят собрать в единый реестр: Армяне тоже попадут в базу Отмечается, что идея поддержана на уровне Делового совета ЕАЭС и в ноябре будет представлена руководству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
Армянский тяжелоатлет завоевал малую бронзовую медаль на ЧМ Тяжелоатлет из Гюмри набрал в сумме двоеборья 390 кг (178 + 212). Самвел Гаспарян в рывке завоевал малую бронзовую медаль, а в толчке занял 6-е место.