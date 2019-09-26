Армянский тяжелоатлет установил мировой рекорд и стал чемпионом мира

PanARMENIAN.Net - Вице-чемпион Олимпийских игр в Рио, чемпион мира 2018 года Симон Мартиросян, представляющий Армению на проходящем в Таиланде чемпионате мира по тяжелой атлетике, установил мировой рекорд.

Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг, и стал чемпином мира.

Мартиросян - чемпион мира 2018 года, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион Европы 2017 и 2019 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2016. В Батуми на чемпионате Европы 2019 года Мартиросян одержал победу и стал двукратным чемпионом Европы. Сумма на штанге составила 427 кг. В упражнениях ему также не было равных (рывок - 192 кг и толчок - 235 кг).

Ранее армянский спортсмен Самвел Гаспарян (102 кг) занял 5-е место на проходящем в Таиланде чемпионате мира по тяжелой атлетике.