Армянский тяжелоатлет установил мировой рекорд и стал чемпионом мира
26 сентября 2019 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-чемпион Олимпийских игр в Рио, чемпион мира 2018 года Симон Мартиросян, представляющий Армению на проходящем в Таиланде чемпионате мира по тяжелой атлетике, установил мировой рекорд.
Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг, и стал чемпином мира.
Мартиросян - чемпион мира 2018 года, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион Европы 2017 и 2019 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2016. В Батуми на чемпионате Европы 2019 года Мартиросян одержал победу и стал двукратным чемпионом Европы. Сумма на штанге составила 427 кг. В упражнениях ему также не было равных (рывок - 192 кг и толчок - 235 кг).
Ранее армянский спортсмен Самвел Гаспарян (102 кг) занял 5-е место на проходящем в Таиланде чемпионате мира по тяжелой атлетике.
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