В Свердловской области обнаружили 13 человек с сибирской язвой из Армении: Усилен контроль
26 сентября 2019 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным Роспотребнадзора по Свердловской области зарегистрировано два очага сибирской язвы с общим числом заболевших 13 человек среди жителей сел Геховит Марутинского района и Геташен Армавирского района Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.
Отмечается, что под медицинским наблюдением находится 60 человек контактных лиц.
«Один заболевший сибиркой язвой из данных очагов выявлен на территории Российской Федирации. По словам больного он учавствовал в разделе мяса, приобретенного у частного лица в селе Геташен», - говорится в сообщении.
В связи с этим усилен санитарно-карантинный контроль в международном аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) в отношении транспортных средств и пассажиров, прибывших на территорию Свердловской области из Армении.
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