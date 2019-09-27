Ким Кардашян планирует создать рабочие места в Армении
27 сентября 2019 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская светская львица и телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян имеет большие планы относительно Армении, в частности, планирует создать рабочие места. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«Через 2 недели я отправлюсь с визитом в Армению и надеюсь найти там пути для увеличения объемов продаж, а также надеюсь создать рабочие места для армян, что включает производство там SKIMS в будущем»,- написала Кардашьян.
В Армянском национальном комитете Америки (АНКА) отреагировали на информацию о том, что нижнее белье бренда SKIMS шьют в Турции. Кардашьян ответила, что хотела бы, чтобы ее продукция имела хорошее качество, и в результате обсуждений с экспертами было решено доверить пошив Турции.
АНКА также поблагодарил Кардашьян в Twitter за ее вклад в дело признания Геноцида армян.
Ким Кардашьян прибудет в Ереван для участия в WCIT-2019, который пройдет 6-9 октября.
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