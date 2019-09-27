Amazon работает над законами для технологии распознавания лиц

PanARMENIAN.Net - Amazon разрабатывает законы для технологии по распознаванию лиц. Об этом рассказал гендиректор компании Джефф Безос на ежегодной презентации в Сиэттле.

«Наша команда по государственной политике работает над регулированием распознавания лиц. Регулирование этой области имеет смысл», – подчеркнул он. По его словам, эти документы Amazon планирует передать федеральным властям. Деталей о разрабатываемых законах он не рассказал, пишут «Ведомости» со ссылкой на Vox.

В 2016 году подразделение Amazon Web Services представило Rekognition. Это система, которая, используя искусственный интеллект, может быстро – в реальном времени – идентифицировать людей. Она сопоставляет фотографию с фотографиями в различных базах данных, в частности базе данных преступников.

Сотни сотрудников Amazon, а также правозащитники и политики критиковали компанию за то, что она пытается продать Rekognition, в частности, правоохранительным органам. По их мнению, система может работать с ошибками.

В июле 2018 года американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) провел эксперимент с Rekognition. Он загрузил снимки всех американских конгрессменов – 535 человек – и сопоставил их при помощи системы Amazon с базой задержанных людей. Хотя в базе не было конгрессменов, 28 из них были причислены к преступникам.