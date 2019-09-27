Трамп хочет вдвое снизить число беженцев
27 сентября 2019 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением снизить вдвое число принимаемых беженцев в ближайший финансовый год (с 1 октября). Об этом говорится в отчете Конгрессу на сайте Госдепа США.
Предполагается, что в следующем году США примут 18 тысяч человек вместо 30 тысяч в прошедшем. Теперь это предложение отправили в Конгресс для его рассмотрения, пишет Lenta.ru.
«В основе внешней политики администрации Трампа лежит приверженность принятию решений, основанных на реальности, а не желаниях, и достижении оптимальных результатов на основе конкретных фактов», — говорится в документе.
В сентябре сообщалось, что Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища мигрантам, которые не выполнили определенные условия. Отмечалось, что решение суда снимает препятствия для введения ограничений в получении статуса легального мигранта. Так, беженцы, которые въехали в США из третьих стран, для получения официального убежища должны будут сперва получить отказ от государств, через которые лежал их путь.
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