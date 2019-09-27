// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Трамп хочет вдвое снизить число беженцев

Трамп хочет вдвое снизить число беженцев
27 сентября 2019 - 11:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением снизить вдвое число принимаемых беженцев в ближайший финансовый год (с 1 октября). Об этом говорится в отчете Конгрессу на сайте Госдепа США.

Предполагается, что в следующем году США примут 18 тысяч человек вместо 30 тысяч в прошедшем. Теперь это предложение отправили в Конгресс для его рассмотрения, пишет Lenta.ru.

«В основе внешней политики администрации Трампа лежит приверженность принятию решений, основанных на реальности, а не желаниях, и достижении оптимальных результатов на основе конкретных фактов», — говорится в документе.

В сентябре сообщалось, что Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища мигрантам, которые не выполнили определенные условия. Отмечалось, что решение суда снимает препятствия для введения ограничений в получении статуса легального мигранта. Так, беженцы, которые въехали в США из третьих стран, для получения официального убежища должны будут сперва получить отказ от государств, через которые лежал их путь.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Трамп решил снизить число беженцев вдвое
The Guardian. Trump sets cap for refugee admission at an all-time low
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Facebook тестирует публикацию постов без лайков Количество лайков не видно для стороннего пользователя, но по-прежнему доступно для автора поста
Армянские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на ЧМ Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Гор Минасян стал вице-чемпионом мира, а Рубен Алексанян завоевал бронзовую медаль.
МИД РА: Для Армении важно сотрудничество с секретариатом ОБСЕ В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг программ сотрудничества между Секретариатом ОБСЕ и внешнеполитическим ведомством Армении
Советник президента НКР: Во время попытки диверсии еще один азербайджанец был тяжело ранен Таким образом, ВС Азербайджана вследствие попытки диверсии потеряли двоих.