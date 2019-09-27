Премьер Сингапура посетит Армению с официальным визитом

PanARMENIAN.Net - По приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна 28 сентября в Армению с официальным визитом прибудет правительственная делегация во главе с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В рамках визита состоится встреча премьер-министров двух стран, после чего по итогам переговоров они выступят с заявлениями для представителей СМИ.

Запланированы также встречи премьер-министра Сингапура с президентом Армении Арменом Саркисяном, Католикосом всех армян Гарегином Вторым, председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном.

Ли Сянь Лун посетит Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

Премьер-министр Сингапура 1 октября в Ереване также примет участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого состоится церемония подписания Соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.