Премьер Сингапура посетит Армению с официальным визитом
27 сентября 2019 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна 28 сентября в Армению с официальным визитом прибудет правительственная делегация во главе с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В рамках визита состоится встреча премьер-министров двух стран, после чего по итогам переговоров они выступят с заявлениями для представителей СМИ.
Запланированы также встречи премьер-министра Сингапура с президентом Армении Арменом Саркисяном, Католикосом всех армян Гарегином Вторым, председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном.
Ли Сянь Лун посетит Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.
Премьер-министр Сингапура 1 октября в Ереване также примет участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого состоится церемония подписания Соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.
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Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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