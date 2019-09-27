Советник президента НКР: Во время попытки диверсии еще один азербайджанец был тяжело ранен
27 сентября 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Анализ попытки диверсионного проникновения ВС Азербайджана в южном направлении в Арцахе показал, что в нейтральной зоне ранение получил еще один азербайджанский военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Республики Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Тигран Абрамян.
Он отметил, что азербайджанец «кое-как успел броситься к своим окопам».
«Об этом отмечают также наши военнослужащие, которые были очевидцами. Ален Гулян в азербайджанском сегменте соцсети нашел фотографии с похорон раненного в том же направлении, в тот же день военнослужащего, которые являются еще одним подтверждением этого утверждения.
Правда, звание и род войск пока не выяснены, однако, из фотографий становится ясно, что он точно не является военнослужащим срочной службы. Раненый – военнослужащий ВС Азербайджана Гурбат Гурбат оглу Гулиев (Qürbət Qürbət oğlu Quliyev)», – отметил Абрамян.
Таким образом, ВС Азербайджана вследствие попытки диверсии потеряли двоих.
22 сентября, около 16:15, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения в воинскую часть Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп. Армия обороны потерь не понесла.
23 сентября Международный Комитет Красного Креста принял участие в операции по эвакуации тела погибшего с линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.
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В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
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