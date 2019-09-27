МИД РА: Для Армении важно сотрудничество с секретариатом ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 26 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг программ сотрудничества между Секретариатом ОБСЕ и внешнеполитическим ведомством Армении. Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает важное значение сотрудничеству с Секретариатом ОБСЕ в различных сферах.

Собеседники коснулись возможностей сотрудничества в рамках «Программы сотрудничества с Арменией», а также отметили важность реализации совместных программ по всем трем направлениям ОБСЕ.

По просьбе генсека, глава МИД Армении коснулся нынешнего состояния процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в частности, встречи с главой МИД Азербайджана, состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Обе стороны положительно оценили относительное снижение напряженности за последние месяцы. Министр Мнацаканян подчеркнул, что армянская сторона придает важное значение последовательным усилиям по укреплению режима прекращения огня и снижению напряженности, включая внедрение и укрепление соответствующих механизмов.

Была подчеркнута необходимость последовательных шагов по формированию атмосферы доверия, в том числе посредством реализации договоренностей, достигнутых ранее.