США вновь обвинили Асада в применении химоружия в Сирии

PanARMENIAN.Net - США обвинили правительство президента Сирии Башара Асада в новом применении химического оружия против собственного народа. США на основании проведенного расследования пришли к выводу, что режим Асада 19 мая применил хлор в качестве химического оружия в ходе операции в провинции Латакия, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке 26 сентября.

По словам Помпео, эта химическая атака была предпринята в рамках наступления сирийских войск на позиции повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб, где российская авиация оказывает войскам Асада поддержку с воздуха. Госсекретарь США посетовал на то, что применение хлора в Латакии является, как он заявил, лишь одним из звеньев в долгой череде атак с применением режимом Асада химического оружия, в результате которой погибли и пострадали тысячи сирийцев, пишет Deutsche Welle.

Майк Помпео объявил, что США выделят Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще 4.5 млн долларов на расследование случаев применения химоружия в Сирии.

В сирийской провинции Идлиб в северо-западной части Сирии проживают, по оценкам, около 3 миллионов мирных жителей, более половины из них - перемещенные лица. Турция опасается, что в случае эскалации насилия в Идлибе оттуда хлынут в ее направлении новые потоки беженцев. В Идлибе хозяйничают боевики близкой к «Аль-Каиде» группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Правительство Асада оправдывает операции в Идлибе борьбой против терроризма.