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Армянские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на ЧМ

Армянские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на ЧМ
27 сентября 2019 - 16:57 AMT

PanARMENIAN.Net - На завершившемся в Таиланде чемпионате мира по тяжелой атлетике в супертяжелом весе (+109 кг) сборная Армении завоевала еще 2 медали. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Гор Минасян стал вице-чемпионом мира, а Рубен Алексанян завоевал бронзовую медаль.

Минасян по сумме двоеборья показал результат 460 кг (212+248), а бронзовый призер первенства Европы 2019 года Алексанян – 437 кг (192+245).

Минасян завоевал также серебряную медаль в отдельных упражнениях – рывке и толчке. Рубен Алексанян в рывке был 6-м, а в толчке завоевал малую бронзовую медаль.

Сборная Армении по тяжелой атлетике на Чемпионате мира завершила свои выступления, завоевав в сумме двоеборья 4 медали: 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.

В командном зачете сборная Армении заняла второе место, уступив лишь сборной Китая (5 золотых медалей в сумме двоеборья).

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