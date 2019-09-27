// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы

Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы
27 сентября 2019 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для 49 стран.

Их стоимость составит примерно 80$. Доступ в священные для мусульман города Мекку и Медину будет ограничен, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Ранее Саудовская Аравия не выдавала туристические визы. Какие страны смогут получить визу, станет известно 27 сентября.

По словам главы совета директоров генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмеда аль-Хатиба, действующий в стране запрет алкоголя распространится и на туристов. Однако женщины смогут посетить Саудовскую Аравию без сопровождения родственников мужского пола. Кроме этого, им не обязательно носить абайю (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами), будет достаточно скромной одежды, в том числе на общественных пляжах, сказал он.

Власти рассчитывают, что туризм обеспечит стране 10% ВВП к 2030 году. По оценкам Ахмеда аль-Хатиба, для стимулирования роста туризма необходимо около $67 млрд инвестиций, в том числе нужно построить 500 000 новых гостиничных номеров к 2030 году. К этому времени власти хотят увеличить туристический поток до 100 млн визитов в год.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Facebook тестирует публикацию постов без лайков Количество лайков не видно для стороннего пользователя, но по-прежнему доступно для автора поста
Армянские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на ЧМ Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Гор Минасян стал вице-чемпионом мира, а Рубен Алексанян завоевал бронзовую медаль.
МИД РА: Для Армении важно сотрудничество с секретариатом ОБСЕ В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг программ сотрудничества между Секретариатом ОБСЕ и внешнеполитическим ведомством Армении
Советник президента НКР: Во время попытки диверсии еще один азербайджанец был тяжело ранен Таким образом, ВС Азербайджана вследствие попытки диверсии потеряли двоих.