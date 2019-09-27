Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы
27 сентября 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для 49 стран.
Их стоимость составит примерно 80$. Доступ в священные для мусульман города Мекку и Медину будет ограничен, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
Ранее Саудовская Аравия не выдавала туристические визы. Какие страны смогут получить визу, станет известно 27 сентября.
По словам главы совета директоров генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмеда аль-Хатиба, действующий в стране запрет алкоголя распространится и на туристов. Однако женщины смогут посетить Саудовскую Аравию без сопровождения родственников мужского пола. Кроме этого, им не обязательно носить абайю (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами), будет достаточно скромной одежды, в том числе на общественных пляжах, сказал он.
Власти рассчитывают, что туризм обеспечит стране 10% ВВП к 2030 году. По оценкам Ахмеда аль-Хатиба, для стимулирования роста туризма необходимо около $67 млрд инвестиций, в том числе нужно построить 500 000 новых гостиничных номеров к 2030 году. К этому времени власти хотят увеличить туристический поток до 100 млн визитов в год.
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