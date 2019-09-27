Facebook тестирует публикацию постов без лайков
27 сентября 2019 - 18:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию: скрывать количество лайков под постами. Отмечается, что пока пилотный проект работает только в Австралии.
Количество лайков не видно для стороннего пользователя, но по-прежнему доступно для автора поста, пишут «Ведомости» со ссылкой на BBC.
Эта функция введена для того, чтобы уменьшить социальное давление среди пользователей, отметили в Facebook.
Подобную функцию уже начали тестировать и другие соцсети. В июле подобный эксперимент запустил Instagram (принадлежит Facebook) в нескольких странах: Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. В августе такое же начал делать «В контакте».
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