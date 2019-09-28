Армения установила дипотношения с Северной Македонией
28 сентября 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и глава МИД Северной Македонии Никола Димитров 27 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Стороны выразили надежду на то, что установление дипломатических отношений откроет новую страницу между Арменией и Северной Македонией в направлении развития и максимального расширения взаимодействия, основанного на взаимном уважении и партнерстве.
Мнацаканян подчеркнул готовность Армении предпринять действенные шаги по стимулированию многопрофильных отношений с Северной Македонией.
В этом контексте стороны придали важность активизации диалога на различных уровнях и проведение политических консультаций между министерствами иностранных дел.
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