Японские авиакомпании начали предупреждать пассажиров о местах с детьми в самолете
28 сентября 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Японская авиакомпания Japan Airlines при онлайн-регистрации начала показывать пассажирам, на каких местах в самолете будут сидеть маленькие дети.
На сайте авиакомпании показывается значок с лицом младенца — на тех местах, на которых будут сидеть дети в возрасте до двух лет. При этом он не отображается, если пассажиры с детьми забронировали свои билеты через третьих лиц, как часть туристической группы или поменяли рейс в последний момент, пишет «Сноб» со ссылкой на BBC.
На нововведение Japan Airlines обратил внимание один из пассажиров Рахат Ахмед. Он поблагодарил авиакомпанию, указав, что это должно стать правилом для всех перевозчиков. «Спасибо, Japan Airlines, за то, что предупредили меня о том, где будут кричать дети во время 13-часовой поездки», — написал Рахат Ахмед в своем твиттере.
Пассажир обратился к Qatar Airways с просьбой обратить внимание на эту функцию, так как во время предыдущего полета рейсом авиакомпании он сидел рядом с тремя плачущими детьми. Подписчики Рахата призвали его быть более толерантным, а также раскритиковали Japan Airlines за нетерпимость к детям.
Аналогичная функция есть у All Nippon Airways, пишет Japan Times. Когда она появилась — неизвестно. Japan Airlines и All Nippon Airways — одни из крупнейших авиакомпаний Японии.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Армения установила дипотношения с Северной Македонией Мнацаканян подчеркнул готовность Армении предпринять действенные шаги по стимулированию многопрофильных отношений с Северной Македонией.
Facebook тестирует публикацию постов без лайков Количество лайков не видно для стороннего пользователя, но по-прежнему доступно для автора поста
Армянские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на ЧМ Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Гор Минасян стал вице-чемпионом мира, а Рубен Алексанян завоевал бронзовую медаль.
МИД РА: Для Армении важно сотрудничество с секретариатом ОБСЕ В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг программ сотрудничества между Секретариатом ОБСЕ и внешнеполитическим ведомством Армении