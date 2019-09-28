Японские авиакомпании начали предупреждать пассажиров о местах с детьми в самолете

PanARMENIAN.Net - Японская авиакомпания Japan Airlines при онлайн-регистрации начала показывать пассажирам, на каких местах в самолете будут сидеть маленькие дети.

На сайте авиакомпании показывается значок с лицом младенца — на тех местах, на которых будут сидеть дети в возрасте до двух лет. При этом он не отображается, если пассажиры с детьми забронировали свои билеты через третьих лиц, как часть туристической группы или поменяли рейс в последний момент, пишет «Сноб» со ссылкой на BBC.

На нововведение Japan Airlines обратил внимание один из пассажиров Рахат Ахмед. Он поблагодарил авиакомпанию, указав, что это должно стать правилом для всех перевозчиков. «Спасибо, Japan Airlines, за то, что предупредили меня о том, где будут кричать дети во время 13-часовой поездки», — написал Рахат Ахмед в своем твиттере.

Пассажир обратился к Qatar Airways с просьбой обратить внимание на эту функцию, так как во время предыдущего полета рейсом авиакомпании он сидел рядом с тремя плачущими детьми. Подписчики Рахата призвали его быть более толерантным, а также раскритиковали Japan Airlines за нетерпимость к детям.

Аналогичная функция есть у All Nippon Airways, пишет Japan Times. Когда она появилась — неизвестно. Japan Airlines и All Nippon Airways — одни из крупнейших авиакомпаний Японии.