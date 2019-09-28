Apple будет показывать свои фильмы в кинотеатрах
28 сентября 2019 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Apple будет показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказали знакомые с ситуацией источники.
По их словам, таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Последний просит владельцев кинотеатров выпускать фильмы в то же самое время, когда они выходят на стриминговом сервисе. Это ограничивает возможности Netflix, поскольку крупные кинотеатры настаивают на том, чтобы прокатываемый фильм не появлялся онлайн в течение примерно трех месяцев после выхода на экраны, пишут «Ведомости».
Стратегия Apple больше похожа на стратегию Amazon, которая три месяца показывала свой фильм «Манчестер у моря» в кинотеатрах.
Один из самых крупных релизов Apple – фильм On the Rocks Софии Копполы, в котором сыграл актер Билл Мюррей. Как рассказали источники WSJ, компания планирует выпустить его в середине 2020 года, возможно, после того, как он будет показан на престижном мероприятии, к примеру на Каннском фестивале. On the Rocks производится совместно с независимой киностудией A24, которая выпустила фильм «Лунный свет». Картина в 2017 году получила три премии «Оскар», в том числе как лучший фильм.
Стриминговый сервис Apple TV+ будет запущен 1 ноября.
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